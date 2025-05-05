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Грегг Попович заплакал, когда Име Удока сообщил ему, что получил работу в «Бостоне»

«Я проходил собеседования три или четыре года и упустил несколько верных шансов. Так что я звоню ему по видеосвязи и говорю: “Бостон предложил мне работу”. Он в этот момент шел по беговой дорожке, и у него перехватило дыхание.

Источник: Спортс"

«Я проходил собеседования три или четыре года и упустил несколько верных шансов. Так что я звоню ему по видеосвязи и говорю: “Бостон предложил мне работу”. Он в этот момент шел по беговой дорожке, и у него перехватило дыхание. Он смотрит в камеру, начинает плакать и вешает трубку. Говорит: “Я перезвоню”. Он не смог сдержать эмоций. Голос задрожал. И он повесил трубку», — рассказал Удока.

Легендарный главный тренер «Сан-Антонио» на этой неделе покинул свой пост после перенесенного в ноябре инсульта. Теперь он займет должность президента по баскетбольным операциям.

Удока играл за «Сперс» с 2007 по 2009 год, а затем был ассистентом Поповича с 2012 по 2019 год.