Дрэймонд Грин: «В прошлом матче я слишком много ныл. Поэтому последние два дня сгорал от стыда»

В шестой игре серии против «Хьюстона» Дрэймонд Грин записал на свой счет 8 очков, 5 подборов, 7 передач и 3 блок-шота.
Сегодня, в решающем матче, форвард отметился 16 очками, 6 подборами, 5 передачами, 2 блок-шотами и 1 перехватом.
«В прошлом матче я слишком много ныл. Поэтому последние два дня сгорал от стыда за то, что я показал в игре, что показал миру. С момента окончания того матча я жаждал выйти на площадку и доказать, кто я на самом деле», — сказал Грин.
В шестой игре серии против «Хьюстона» Дрэймонд Грин записал на свой счет 8 очков, 5 подборов, 7 передач и 3 блок-шота.
Сегодня, в решающем матче, форвард отметился 16 очками, 6 подборами, 5 передачами, 2 блок-шотами и 1 перехватом.