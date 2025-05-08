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Хавьер Паскуаль о переломе во 2-м матче: «Стали действовать значительно лучше в обороне, атаки стали более осмысленными»

"Прежде всего хочу сказать огромное спасибо болельщикам, нашим фанатам. Они очень сильно нам сегодня помогли.

Это был один из тех матчей, когда было очень сложно вернуться в игру после такого начала. Когда мы начали заключительную четверть, игра шла очко в очко. Но когда они захватили преимущество в 10−11 очков, это был очень сложный для нас момент.

Но мы нашли выход из этой ситуации. Мы стали действовать значительно лучше в обороне, наши атаки стали более осмысленными, более продуманными. Несколько отрывов, несколько удачных бросков — и мы довели этот матч до победы«, — сказал главный тренер “Зенита”.

Санкт-петербургский «Зенит» взял верх над краснодарским «Локомотивом-Кубань» во втором матче серии ½ плей-офф — 85:80 (2−0).