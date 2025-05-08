«Никс» выдали рывок 23:6 под конец второго матча

За 19 секунд до конца «Селтикс» вернули лидерство благодаря 4 очкам от Джейсона Тейтума.
Однако затем Брансон реализовал оба штрафных, и в последней атаке Микэл Бриджес отобрал мяч у Тейтума.
Команды, выигравшие оба гостевых матча, побеждали в серии в 85,7% случаев.
На счету Джейсона Тейтума 13 очков, 5 из 19 с игры.
Джейлен Брансон набрал 17 очков, 6 из 19 с игры.
Микэл Бриджес все свои 14 очков набрал в заключительной четверти.
Самыми результативными в составах команд были Джош Харт (23 очка, 6 подборов, 3 передачи), Карл-Энтони Таунс (21 очко, 17 подборов) и Деррик Уайт (20 очков, 9 подборов, 5 передач).