Джо Маззулла: «В конце не смогли создать ситуацию для броска, как в предыдущем случае с данком Тейтума»

— Джо, что произошло в последние пять минут? Казалось, вы просто не могли забить, а они делали все правильно.
— Да, они забивали все. И я уже сказал, что в конце третьей и в четвертой четверти у нас были хорошие моменты для бросков. Но мы теряли мяч, и они этим воспользовались.
Они сделали нужные шаги для победы. Мы создали себе шансы, но не реализовали их.
— У вас два дня отдыха. Как вы оправитесь от этого? Это же второй потерянный отрыв в 20 очков. Ваш худший кошмар. Как вы вернетесь?
— Да, просто проанализируем, поймем, что нужно улучшить, и сыграем все 48 минут. Мы понимаем, что будет сложно, но мы здесь для этого. Разберемся, что нужно исправить, и сделаем это.
— Джо, почему вы не взяли тайм-аут за 12 секунд до конца?
— У меня оставался всего один. За 20 секунд до этого у нас был хороший момент в той же схеме. Попробовали повторить, но они лучше сыграли в защите, и мы не смогли создать ситуацию для броска, как в предыдущем случае с данком Тейтума. Они хорошо выстроили защиту, мы не хотели дать им возможность заменить Таунса и Брансона. Был шанс, но мы не реализовали его.
— А что насчет времени? Ведь вы могли бы попробовать еще раз, когда атака захлебнулась.
— Да, конечно. Но в тот момент Джей Ти шел влево, казалось, у него был хороший момент. Он не бросил под углом, и время вышло.
— Джо, с эмоциональной точки зрения, насколько это шокирующе для команды? Вы возвращались после разных сложностей, но каково ваше состояние сейчас после такого поражения?
— Разберемся, что нужно улучшить. Завтра посмотрим записи и двинемся дальше.
— Вы часто говорите о хладнокровии. Две домашние игры подряд, где вы не смогли показать себя в концовке. В чем проблема?
— Думаю, 60 на 40. У нас были хорошие моменты, но мы не забили. А еще были потери мяча из-за неправильных решений. Нам нужно лучше атаковать, особенно избегать потерь в атаке.
— В прошлом сезоне вы выигрывали в сложных матчах — и потом было то же самое в плей-офф. В этом году в тяжелых отрезках, наоборот, проигрывали. Есть ли связь?
— Вне зависимости от времени года, если ты не реализуешь моменты и теряешь мяч, это давит. Сегодня они забили, а мы — нет. В таких ситуациях нельзя терять мяч.
— Что они сделали, чтобы ограничить Джейсона в двух играх? Как ему адаптироваться?
— В первой игре он просто не забил хорошие моменты. Сегодня он не стал атаковать в нескольких хороших ситуациях. Их защита с разменами влияла на него. Они хорошо действуют в защите, особенно Ануноби. Он хорошо защищается индивидуально, а они ему помогают.
— Джо, вы обычно спокойны после поражений. Но сейчас, после такого, можно ли использовать злость для подготовки к следующей игре?
— Мы проиграли дважды и теперь играем на выезде. Мы понимаем ситуацию. Есть вещи, которые мы делаем хорошо, но есть и то, что нужно срочно улучшать. Нам нужно найти способ выиграть в гостях.
— Джейсон не брал броски в начале. Это из-за перекоса после 60 трехочковых в первой игре? Или из-за потерянного отрыва в 20 очков?
— Нет, он просто пытался делать правильные передачи.
— Потери мяча и промахи в четвертой четверти — это ваша ошибка или заслуга «Никс»?
— Нужно отдать им должное, они хорошо защищаются. Но и мы должны лучше читать игру. А я должен предлагать комбинации получше.
— Вы хорошо играли на выезде в этом сезоне. Сейчас два поражения подряд. Утешаете ли вы себя тем, что в гостях вы играли лучше?
— Мы просто должны принять вызов и справиться с ним. У нас нет выбора.
— Как избежать психологического слома после такого поражения?
— Думаю, этого не случится. Я верю в нашу команду. Нам просто нужно найти способ выиграть. Мы делали это раньше, сделаем и сейчас.