Джо Маззулла: «В конце не смогли создать ситуацию для броска, как в предыдущем случае с данком Тейтума»

— У меня оставался всего один. За 20 секунд до этого у нас был хороший момент в той же схеме. Попробовали повторить, но они лучше сыграли в защите, и мы не смогли создать ситуацию для броска, как в предыдущем случае с данком Тейтума. Они хорошо выстроили защиту, мы не хотели дать им возможность заменить Таунса и Брансона. Был шанс, но мы не реализовали его.