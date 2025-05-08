Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 30 минут в разгромной победе над «Денвером»

Его «+51» по итогам матча стали самым высоким показателем «плюс/минус» в плей-офф в истории НБА (с 1997 года с момента сбора продвинутой статистики).
«Оклахома» установила рекорд клуба по очкам в плей-офф за четверть (45) и за матч (149), а также обновила рекорд НБА по очкам за первую половину матча (87). «Милуоки» набрал такое же количество очков во второй половине против «Денвера» в 1978 году.
Никола Йокич завершил игру в 3-й четверти из-за перебора фолов. На его счету 17 очков (6 из 16 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 3 из 5 с линии), 8 подборов и 6 передач при 6 потерях.
«Тандер» сравняли счет в серии (1−1), одержав разгромную победу — 149:106.