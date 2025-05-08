Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 30 минут в разгромной победе над «Денвером»

«Оклахома» установила рекорд клуба по очкам в плей-офф за четверть (45) и за матч (149), а также обновила рекорд НБА по очкам за первую половину матча (87). «Милуоки» набрал такое же количество очков во второй половине против «Денвера» в 1978 году.