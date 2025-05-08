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Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 30 минут в разгромной победе над «Денвером»

Разыгрывающий набрал 34 очка и 8 передач за 30 минут на площадке. Защитник реализовал 11 из 13 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 11 из 11 штрафных.

Его «+51» по итогам матча стали самым высоким показателем «плюс/минус» в плей-офф в истории НБА (с 1997 года с момента сбора продвинутой статистики).

«Оклахома» установила рекорд клуба по очкам в плей-офф за четверть (45) и за матч (149), а также обновила рекорд НБА по очкам за первую половину матча (87). «Милуоки» набрал такое же количество очков во второй половине против «Денвера» в 1978 году.

Никола Йокич завершил игру в 3-й четверти из-за перебора фолов. На его счету 17 очков (6 из 16 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 3 из 5 с линии), 8 подборов и 6 передач при 6 потерях.

«Тандер» сравняли счет в серии (1−1), одержав разгромную победу — 149:106.