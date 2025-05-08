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TD Garden был эвакуирован после второго поражения «Бостона» из-за пожарной тревоги

Сигнал включился во время пресс-конференции игроков «Никс» после второй победной гостевой игры (91:90). TD Garden был эвакуирован, никто не пострадал. Возгорание случилось в шахте лифта. Причины пока выясняются.

Сигнал включился во время пресс-конференции игроков «Никс» после второй победной гостевой игры (91:90). TD Garden был эвакуирован, никто не пострадал. Возгорание случилось в шахте лифта. Причины пока выясняются.