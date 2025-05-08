Сигнал включился во время пресс-конференции игроков «Никс» после второй победной гостевой игры (91:90). TD Garden был эвакуирован, никто не пострадал. Возгорание случилось в шахте лифта. Причины пока выясняются.
TD Garden был эвакуирован после второго поражения «Бостона» из-за пожарной тревоги
Сигнал включился во время пресс-конференции игроков «Никс» после второй победной гостевой игры (91:90). TD Garden был эвакуирован, никто не пострадал. Возгорание случилось в шахте лифта. Причины пока выясняются.