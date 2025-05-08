Центровой отыграл 32 минуты в матче (106:149), исход которого в целом решила уже 1-я четверть, завершившаяся со счетом 21:45. На его счету 17 очков, 8 подборов и 6 передач при 6 точных из 16 бросков с игры и 3 из 5 из-за дуги.
Никола Йокич завершил 2-ю игру с «Оклахомой» в 3-й четверти из-за перебора фолов
Жесткой защитой против сербского центрового отличился Джейлин Уильямс. В противостоянии с ним Йокич получил 5-й фол, напрыгнув сверху во время борьбы за позицию в нападении. 6-е замечание сербу выдали за неправильный заслон против Лу Дорта, это завершило выступление Йокича уже в 3-й четверти.