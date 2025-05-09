Когда игра важнее хлеба. Как баскетбол стал оружием против отчаяния

Попробуй объяснить, как вообще можно выйти на матч в городе, где в квартирах мороз — минус 10, где под сугробами прячут погибших, потому что не хватает сил и времени их хоронить. Но именно в этом — вся суть. Мир чествует солдат, склоняется перед врачами, восхищается художниками и композиторами, а история баскетбольных игр — будто какой-то абсурдный эпизод. Однако в этом-то и настоящая ценность: даже в полной тьме человек умудряется выжечь свет. И этот свет — в бликах на паркете, в скрипе обуви, в глухом стуке мяча, в скупых аплодисментах тех, кто дотащил себя в зал просто, чтобы быть рядом.