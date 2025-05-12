«Горизонт» добыл вторую победу в финале женского чемпионата Беларуси по баскетболу

Сегодня в столичном Дворце спорта лидеры регулярного сезона в упорном противостоянии одолели в овертайме «МИНСК» с результатом 68:65. В среду, 14 мая, команды снова сыграют на этой арене.
До этого соперницы дважды встретились на площадке спорткомплекса РГУОР — в первой игре действующие чемпионки одержали победу с минимальным преимуществом — 65:64, а затем «Горизонт» взял реванш со счетом 72:57. Теперь команде Наталии Трофимовой осталось выиграть один поединок, чтобы отобрать чемпионский титул у подопечных Ольги Подобед.
В бронзовой серии гродненской «Олимпии» осталось выиграть один матч, чтобы занять третье место. В двух поединках в Гродно команда Виктории Дацун уверенно переиграла столичный «Горизонт-2-РЦОП» — 77:44 и 86:45. Завтра команды встретятся в Минске.
В состязаниях мужчин пока известен один претендент на золото. Это чемпион страны БК «МИНСК», который в полуфинале трижды переиграл могилевский «Борисфен» — 82:62, 92:54 (в гостях) и 81:78 (дома). Во второй полуфинальной серии счет равный — 2:2. Победители регулярного чемпионата баскетболисты «Гродно-93» после двух домашних выигрышей у витебского «Рубона» — 103:64 и 90:72 — неожиданно потерпели два фиаско на выезде — 69:81 и 63:74. Решающий матч за выход в золотой финал состоится 13 мая в Гродно.