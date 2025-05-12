«Горизонт» добыл вторую победу в финале женского чемпионата Беларуси по баскетболу

В состязаниях мужчин пока известен один претендент на золото. Это чемпион страны БК «МИНСК», который в полуфинале трижды переиграл могилевский «Борисфен» — 82:62, 92:54 (в гостях) и 81:78 (дома). Во второй полуфинальной серии счет равный — 2:2. Победители регулярного чемпионата баскетболисты «Гродно-93» после двух домашних выигрышей у витебского «Рубона» — 103:64 и 90:72 — неожиданно потерпели два фиаско на выезде — 69:81 и 63:74. Решающий матч за выход в золотой финал состоится 13 мая в Гродно.