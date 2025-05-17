Россиянка дебютировала в WNBA

Косу 20 лет. В апреле она была выбрана «Миннесотой» на драфте WNBA под общим 15-м номером. С 2020 по 2022 год выступала на позиции тяжелого форварда за курское «Динамо», вместе с которым стала чемпионкой России. Затем она перешла в екатеринбургский УГМК, где еще дважды выиграла первенство страны, а также стала обладательницей Кубка и Суперкубка страны.