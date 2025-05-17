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Россиянка дебютировала в WNBA

Россиянка Косу дебютировала в WNBA в составе «Миннесоты».

Источник: УГМК

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россиянка Анастасия Олаири Косу дебютировала в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в составе «Миннесоты Линкс».

Сезон-2025 стартовал в ночь на субботу по московскому времени. В первом матче регулярного чемпионата «Миннесота» на выезде обыграла «Даллас Вингс» — 99:84 (19:21, 27:25, 35:20, 18:18). Россиянка провела на паркете 2 минуты 51 секунду, не сделала ни одного броска, совершила одну потерю и завершила игру с показателем полезности «-6».

Косу 20 лет. В апреле она была выбрана «Миннесотой» на драфте WNBA под общим 15-м номером. С 2020 по 2022 год выступала на позиции тяжелого форварда за курское «Динамо», вместе с которым стала чемпионкой России. Затем она перешла в екатеринбургский УГМК, где еще дважды выиграла первенство страны, а также стала обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

В 2019 году в составе сборной России до 16 лет Косу завоевала золото чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира.