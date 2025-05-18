Американцу грозит казнь за границей. Бриттни Грайнер в России за то же просто мотала срок

Шоу не звезда с билбордов, он не светился в НБА, его имя вряд ли скажет что-то даже фанатам. После NCAA он скитался по европейским и азиатским клубам, а последнее время играл за «Тангеранг Хоукс» из местной лиги. Видимо, посчитал, что тут можно расслабиться по полной. Или просто не врубился, куда попал. Теперь против него возбуждено уголовное дело, и под угрозой оказалась не только его свобода, но и сама жизнь. По словам местных СМИ, полиция уже получила «чистосердечное» признание: мол, сам заказал «сладости» у приятеля и собирался угощать коллег по команде.