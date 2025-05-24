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«Проверка самолюбия». Халибёртон — об Олимпиаде-2024, где он провёл 26 минут на паркете

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции защитника, высказался о своей золотой медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Источник: Чемпионат.com

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции защитника, высказался о своей золотой медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Хотя Халибертон знал, что он не был одним из лидеров сборной США, в которой выступали одни из величайших игроков его поколения и предыдущего, он сказал, что сидеть на скамейке запасных почти на протяжении всех Олимпийских игр было “проверкой самолюбия”, — приводит реакцию Тайриза журналист Джамал Кольер.

Халибёртон провёл на площадке в Париже суммарно 26 минут, появившись на паркете в трёх матчах. Сам Тайриз уже шутил публично о своём игровом времени на Олимпиаде.