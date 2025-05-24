«Проверка самолюбия». Халибёртон — об Олимпиаде-2024, где он провёл 26 минут на паркете

«Хотя Халибертон знал, что он не был одним из лидеров сборной США, в которой выступали одни из величайших игроков его поколения и предыдущего, он сказал, что сидеть на скамейке запасных почти на протяжении всех Олимпийских игр было “проверкой самолюбия”, — приводит реакцию Тайриза журналист Джамал Кольер.