Шэй Гилджес-Александер — MVP финала Западной конференции

Приз MVP финала Западной конференции получил лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, MVP регулярного сезона лиги. В пятом матче он набрал 34 очка за 33 минуты, реализовав 14 из 25 с игры, 4 из 4 с линии. Также на его счету 8 передач, 7 подборов и 2 перехвата.