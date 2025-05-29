Алекс Карузо отжался после того, как на нем сфолили в быстрой атаке

В начале второй четверти Алекс Карузо перехватил мяч и убежал в быстрый отрыв. Догонявшему его форварду «волков» Назу Риду пришлось нарушать правила. Защитник оказался на паркете и сделал несколько отжиманий, что привело болельщиков в восторг.