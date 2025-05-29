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Алекс Карузо отжался после того, как на нем сфолили в быстрой атаке

В начале второй четверти Алекс Карузо перехватил мяч и убежал в быстрый отрыв. Догонявшему его форварду «волков» Назу Риду пришлось нарушать правила. Защитник оказался на паркете и сделал несколько отжиманий, что привело болельщиков в восторг.

«Оклахома» выигрывала уже 17 очков к этому моменту и оторвалась на 33 очка к большому перерыву.

«Тандер» сыграют в главном финале после победы в серии — 4−1.