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«Оклахома» одержала рекордные 4 победы с 30-очковым преимуществом в одном плей-офф

«Оклахома» завершила финал Западной конференции победой над «Миннесотой» с разницей в 30 очков (124:94). Это 4-й матч «Тандер» с подобным (30+) конечным преимуществом в этом розыгрыше плей-офф, что является рекордным показателем для НБА.

Источник: Спортс"

Ранее команда громила с разрывом в 30 и более очков «Денвер» (2 раза) и «Мемфис».

Общий счет матчей с подобной разницей в счете достиг 10 в этом плей-офф, сравнявшись с рекордным сезоном-2015/16.