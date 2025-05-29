«Оклахома» одержала рекордные 4 победы с 30-очковым преимуществом в одном плей-офф

«Оклахома» завершила финал Западной конференции победой над «Миннесотой» с разницей в 30 очков (124:94). Это 4-й матч «Тандер» с подобным (30+) конечным преимуществом в этом розыгрыше плей-офф, что является рекордным показателем для НБА.