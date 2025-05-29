«Оклахома» продолжает уверенно идти и в плей-офф, несмотря на недавнее поражение на 42 очка от «Миннесоты». Средняя разница очков команды в этом розыгрыше составляет «+10,8». Это лучший результат для финалиста с 2017 года «Голден Стэйт» («+13,5»).
«Оклахома» идет со средней разницей «+10,8» в плей-офф, это лучший результат финалиста со времен «Уорриорз» в 2017 году
Команда ранее обновила рекорд по средней разнице очков в регулярном сезоне («+12,9»), обойдя предыдущее достижение «Лейкерс»-1971/72 («+12,3»).