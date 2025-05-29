Джош Кронке: «Немного помощи, немного удачи, и мы могли все еще играть в плей-офф»

Если посмотреть на команды, которые все еще выступают, немного помощи, немного удачи, и мы могли быть среди них. Но этого не произошло. Мы хорошо понимаем ситуацию и необходимость улучшения.
Дэвид Адельман будет привлечен к рабочим процессам будущего генменеджера команды. Его влияние будет небольшим, но меня интересует налаживание сотрудничества и взаимодействия между этими позициями", — заключил представитель владельцев клуба.
Команда лишилась предыдущих главного тренера и генменеджера прямо перед плей-офф из-за многолетнего конфликта между ними.