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Дэвид Адельман: «Чтобы по-крупному побеждать, надо распределять силы. Мы должны больше полагаться на исполнение»

Новый главный тренер «Наггетс» видит защиту и организацию игры в качестве системообразующих принципов команды.

"Нам надо вернуться к стилю, основанному на чистом исполнении. Если это снизит наш темп или еще какие-то аналитические показатели, это нормально. Мы хотим побеждать в мае, а не ярко выступать в декабре.

Обычно если хочешь побеждать по-крупному, надо распределять силы. Надо быть эффективным. Играть чисто. На этом мы сделаем упор в это межсезонье", — заявил Адельман.

Специалист видит своим приоритетом физическую готовность игроков и ее сохранение на протяжении регулярного сезона с прицелом на плей-офф.