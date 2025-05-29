Марк Дэйгнолт: «Мы рады выйти в финал, но я не хочу завершать сезон, прекращать работу с командой»

"Ох уж эти парни. Мы рады выйти в финал, но я не хочу завершать сезон, прекращать работу с командой. Настолько здесь здорово. Невероятный опыт. Игроки делятся друг с другом своей энергией. Это важнейший ресурс в длинном сезоне с черными и белыми полосами.