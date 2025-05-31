Пейдж Бекерс попала под протокол о сотрясении мозга и пропустит минимум 2 матча

Точный момент, когда защитница «Далласа» получила сотрясение, неизвестен, но, возможно, это произошло в одном из эпизодов ближе к концу первой половины проигранного матча против «Чикаго» (92:97). Бекерс подобрала мяч в атаке, а затем столкнулась головами с защитницей «Скай» Кортни Вандерслут при попытке прорваться к кольцу. Вандерслут была наказана фолом, а Бекерс некоторое время не вставала с паркета, прикрывая лицо руками, но в итоге продолжила игру.