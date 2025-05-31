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Пейдж Бекерс попала под протокол о сотрясении мозга и пропустит минимум 2 матча

Точный момент, когда защитница «Далласа» получила сотрясение, неизвестен, но, возможно, это произошло в одном из эпизодов ближе к концу первой половины проигранного матча против «Чикаго» (92:97). Бекерс подобрала мяч в атаке, а затем столкнулась головами с защитницей «Скай» Кортни Вандерслут при попытке прорваться к кольцу.

Источник: Спортс"

Точный момент, когда защитница «Далласа» получила сотрясение, неизвестен, но, возможно, это произошло в одном из эпизодов ближе к концу первой половины проигранного матча против «Чикаго» (92:97). Бекерс подобрала мяч в атаке, а затем столкнулась головами с защитницей «Скай» Кортни Вандерслут при попытке прорваться к кольцу. Вандерслут была наказана фолом, а Бекерс некоторое время не вставала с паркета, прикрывая лицо руками, но в итоге продолжила игру.

В матче против «Скай» Пейдж Бекерс провела на площадке 36 минут и набрала 15 очков (6 из 11 с игры), 5 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота.

В своих первых шести матчах чемпионата она в среднем набирает 14,7 очка, 4,7 подбора, 6,7 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.