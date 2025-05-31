Стивен Эй Смит: «Я даю “Нью-Йорку” ноль процентов шанса на победу над “Оклахомой”

«Я даю им ноль процентов шанса, ноль, на победу над “Оклахомой”, если они пройдут в финал. Еще пару дней назад я думал: “Эй, у нас есть шанс”. Но потом я посмотрел матчи Западной конференции, увидел, какие игроки в ротации “Тандер”, и сравнил это со стилем “Никс” и их короткой скамейкой. Когда я вижу, как “Оклахома” играет в защите, это убивает мои надежды на чемпионство для “Нью-Йорка”.