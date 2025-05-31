Стивен Эй Смит: «Я даю “Нью-Йорку” ноль процентов шанса на победу над “Оклахомой”

«Я даю им ноль процентов шанса, ноль, на победу над “Оклахомой”, если они пройдут в финал. Еще пару дней назад я думал: “Эй, у нас есть шанс”. Но потом я посмотрел матчи Западной конференции, увидел, какие игроки в ротации “Тандер”, и сравнил это со стилем “Никс” и их короткой скамейкой. Когда я вижу, как “Оклахома” играет в защите, это убивает мои надежды на чемпионство для “Нью-Йорка”.
Выйти в финал? Я только за. Но мне придется освещать финал НБА, где я буду болеть за «Никс», при этом абсолютно убежденный, что только божественное вмешательство может им помочь", — заявил Смит.
«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в финале Западной конференции (4−1) и ждет победителя пары «Нью-Йорк» — «Индиана». «Пэйсерс» ведут в серии (3−2), 6-й матч состоится 1 июня в 3.00 по московскому времени.