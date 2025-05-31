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Тайриз Халибертон о поражении в 5-м матче: «Нет никаких причин для паники»

"Мы стойкая команда. Мы всегда хотим исправиться после подобных матчей. Понимаем, что на кону. С нами все в порядке. Нет никаких причин для паники.

Источник: Спортс"

Я должен играть лучше, и в шестой игре я буду лучше. Наш темп должен быть выше. И это начинается с меня. Мы уже показали в этом плей-офф, что можем добиваться успеха. Сегодняшняя игра была для нас неудачной. Так что мы разберем запись, найдем ошибки и исправим их", — сказал Халибертон.

5-й матч, в котором «иноходцы» уступили со счетом 94:111, стал для лидера «Пэйсерс» худшим в серии: 8 очков (2 из 7 с игры, 0 из 2 трехочковых), 2 подбора, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 32 минуты на паркете с показателем +/- «-23».