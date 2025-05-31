Тайриз Халибертон о поражении в 5-м матче: «Нет никаких причин для паники»

Я должен играть лучше, и в шестой игре я буду лучше. Наш темп должен быть выше. И это начинается с меня. Мы уже показали в этом плей-офф, что можем добиваться успеха. Сегодняшняя игра была для нас неудачной. Так что мы разберем запись, найдем ошибки и исправим их", — сказал Халибертон.