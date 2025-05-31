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Ненад Димитриевич близок к переходу в «Партизан»

По информации BuzzSport, баскетболист близок к подписанию двухлетнего контракта с «Партизаном».

Источник: Спортс"

В прошедшем сезоне Евролиги Димитриевич (27 лет, 190 см) набирал в среднем 7,6 очка и 2,9 передачи, а в чемпионате Италии — 8,2 очка и 4,1 передачи.

Защитник не принимает участия в официальных матчах «Милана» с апреля.