Хавьер Паскуаль о 4-м матче финала: «С середины второй четверти практически сдались»

Когда вы играете в плей-офф, нельзя слишком вдаваться в счастье или разочарование. Не так важно, сколько ты проиграл — 1 очко или 40 очков. Мы пытаемся посмотреть на это все с позитивной стороны: мы приехали в Москву, восстановили преимущество домашней площадки. Сейчас все свелось, по сути, к серии до двух побед. Конечно, есть разочарование, особенно персонально для тренера. В то же время у нас не было Жбанова, Швед играл на уколах, Карасева также не было в составе. Были свои сложности, тем не менее, это не имидж «Зенита», это не та команда, которую мы видели на протяжении всего сезона.