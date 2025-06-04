Антон Понкрашов: «Хавьер Паскуаль четко дает понять, что если вы не готовы работать, то он вас научит»

«Я работал с Хавьером Паскуалем и прекрасно знаю, как он реагирует на такие поражения. Будут смотреть видео. Возможно, что по возвращению в отель весь матч будет просмотрен. Может быть, это сделают, когда приедут в Петербург. И дальше будут жесткие тренировки. И у Паскуаля есть крылатые фразы, которые я не могу произносить в эфире, но они очень мотивационные. Он четко дает понять, что если вы не готовы работать, то я вас научу этому», — заявил известный баскетболист в эфире студии Единой лиги ВТБ.