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Владислав Емченко о сезоне «Локомотива-Кубань»: «Могли и обыграть кого угодно, и уступить. Порой мы и сами не понимали, что играем»

"Да, мы действительно могли и обыграть кого угодно, и уступить также.

Источник: Спортс"

Мы перед плей-офф обсуждали с ребятами, что это были как наши минусы, так и плюсы. У нас своеобразный баскетбол, много индивидуальных действий, быстрые отрывы.

Порой мы и сами не понимали, что играем, но мы осознавали, что как сопернику вообще с нами играть? Соперник вообще не понимает, как с нами играть. Поэтому с топовыми командами мы были довольно успешны«, — заявил защитник “Локомотива-Кубань” в эфире студии Единой лиги ВТБ.

Краснодарский клуб закончил сезон под руководством тренера-дебютанта Андрея Ведищева на 4-м месте в чемпионате, уступив «Зениту» в полуфинале (3−4) и УНИКСу в серии за 3-е место (1−3).