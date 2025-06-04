Владислав Емченко о сезоне «Локомотива-Кубань»: «Могли и обыграть кого угодно, и уступить. Порой мы и сами не понимали, что играем»

Порой мы и сами не понимали, что играем, но мы осознавали, что как сопернику вообще с нами играть? Соперник вообще не понимает, как с нами играть. Поэтому с топовыми командами мы были довольно успешны«, — заявил защитник “Локомотива-Кубань” в эфире студии Единой лиги ВТБ.