Бен Стиллер: «Я фанат Тома Тибодо, он сделал “Никс” победителями и вернул нам энтузиазм, которого здесь уже давно не было»

"Я фанат Тома Тибодо. Он вернул нашу команду в игру. Мне казалось, что он отдает всего себя этой работе и всегда ищет возможности для развития коллектива.
Всегда буду благодарен ему за то, как далеко он нас завел. «Никс» снова актуальны в лиге. Они претендуют на титул. Команда стала побеждать. Спасибо, тренер Тибс.
Мы все должны угостить его ужином и сказать спасибо за 5 лет великолепной работы, ощущение энтузиазма, которого здесь уже давно не было. Уважение и дальнейших успехов", — написал актер в соцсетях.