Стивен Эй Смит хочет видеть Марка Джексона, Майкла Мэлоуна или Рика Брансона на посту главного тренера «Никс»

Упомяну также Рика Брансона. Отец Джейлена Брансона, главный помощник в штабе «Никс». У него хорошие отношения со всеми игроками, которые вряд ли куда-то денутся из команды. Он может призвать их к ответственности, знает баскетбол, знает, что нужно изменить.