Шэмс Чарания: «Если увольняешь настолько успешного тренера, в уме должна уже быть конкретная цель»

Тома Тибодо ценят и уважают. Если увольняешь настолько успешного тренера, в уме должен уже быть список или даже конкретная цель. У меня пока нет понимания, кто это, но ситуация прояснится к концу недели.
Клуб будет искать более гибкого специалиста, который будет полагаться на весь ростер. Микэл Бриджес в сезоне озвучил претензии, которые предъявляли к тренеру и многие бывшие его игроки, касающиеся игрового времени стартового состава.
Команда постарается найти кого-то способного адаптироваться", — заключил инсайдер.