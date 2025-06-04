Стивен Эй Смит президенту «Никс» об отставке Тома Тибодо: «Не будь трусом, встань перед камерой и ответь на вопросы»

Тибодо остановился в двух победах от финала. Рик Карлайл лучше, Тайрон Лю лучше, Эрик Споэльстра лучше, это бизнес. Это не значит, что Тибодо был плох. Если увольняешь его, будь добр хотя бы объяснить, почему", — раскритиковал открытость команды ведущий ESPN.