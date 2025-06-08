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Тьяго Сплиттер присоединится к тренерскому штабу «Портленда»

В настоящее время Сплиттер возглавляет «Париж», который ведет со счетом 2−0 в полуфинале чемпионата Франции против «Бурка». Как сообщает Чема де Лукас, специалист станет ассистентом главного тренера в «Портленде» после завершения плей-офф французской лиги.

Источник: Спортс"

Сплиттер ранее уже работал в НБА: в «Бруклине» в качестве тренера по развитию игроков и ассистентом главного тренера в «Хьюстоне».

Под его руководством «Париж» пробился в плей-офф Евролиги прошедшего сезона, где уступил «Фенербахче» (0−3).