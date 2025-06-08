Тьяго Сплиттер присоединится к тренерскому штабу «Портленда»

В настоящее время Сплиттер возглавляет «Париж», который ведет со счетом 2−0 в полуфинале чемпионата Франции против «Бурка». Как сообщает Чема де Лукас, специалист станет ассистентом главного тренера в «Портленде» после завершения плей-офф французской лиги.