«Нью-Йорк» запланировал встречи с Майком Брауном и Тэйлором Дженкинсом

Эти переговоры станут первым этапом официальных собеседований на вакантную должность, и список кандидатов может расшириться.
Дженкинс был уволен из «Гриззлис» в марте этого года за 9 матчей до конца регулярного чемпионата (на тот момент команда шла в зоне плей-офф с результатом 44−29).
«Кингс» расстались с Брауном в декабре 2024 после неудовлетворительного старта сезона (13−18). 55-летний специалист уже беседовал с «Никс» в 2020 году и произвел хорошее впечатление, но тогда клуб предпочел Тома Тибодо.