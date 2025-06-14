Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нью-Йорк» запланировал встречи с Майком Брауном и Тэйлором Дженкинсом

Как сообщает Шэмс Чарания, «Нью-Йорк» планирует провести встречи с экс-тренером «Сакраменто» Майком Брауном и бывшим тренером «Мемфиса» Тейлором Дженкинсом на следующей неделе.

Источник: Спортс"

Эти переговоры станут первым этапом официальных собеседований на вакантную должность, и список кандидатов может расшириться.

Дженкинс был уволен из «Гриззлис» в марте этого года за 9 матчей до конца регулярного чемпионата (на тот момент команда шла в зоне плей-офф с результатом 44−29).

«Кингс» расстались с Брауном в декабре 2024 после неудовлетворительного старта сезона (13−18). 55-летний специалист уже беседовал с «Никс» в 2020 году и произвел хорошее впечатление, но тогда клуб предпочел Тома Тибодо.