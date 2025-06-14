35 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» сравнять счет в финальной серии

Гилджес-Александер набрал 35 очков, реализовав 12 из 24 бросков с игры, 1 из 4 из-за дуги и 10 из 10 штрафных. Защитник также собрал 3 подбора, совершил 3 перехвата, 1 блок-шот и впервые в сезоне закончил встречу без результативных передач.