35 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» сравнять счет в финальной серии

Джейлен Уильямс добавил 27 очков (8 из 18 с игры, 11 из 11 с линии), Алекс Карузо — 20 очков со скамейки, Чет Холмгрен отметился дабл-даблом: 14 очков и 15 подборов.
«Тандер» реализовали всего 3 из 17 дальних бросков, что стало для них антирекордом сезона.
В составе «Индианы» самыми результативными были Паскаль Сиакам (20 очков, 6 из 15 с игры), Тайриз Халибертон (18 очков, 7 из 15) и Оби Топпин (17 очков, 7 из 12).
По ходу третьей четверти «Пэйсерс» впервые в серии лидировали с двузначным преимуществом (86:76), но упустили его, проиграв 4-ю четверть со счетом 17:31.
5-й матч серии состоится 17 июня в Оклахома-Сити.