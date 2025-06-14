Шэй Гилджес-Александер: «Тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию»

"Наконец-то нам удалось несколько раз остановить их в защите. Мы понимали это с самого утра: возвращаться домой при счете 3−1 — совсем не то же самое, что при 2−2. Мы играли с отчаянием до самого конца, и поэтому победили.
Теперь нам нужно сохранить это же ощущение отчаяния в пятой игре, в шестой, какой бы она ни была.
Каждый выход на паркет — это жесткая борьба. На обеих половинах площадки они заставляют тебя выкладываться. А мы, в свою очередь, любим усложнять жизнь соперникам. Так что тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию. И это наша цель", — сказал Гилджес-Александер.