Шэй Гилджес-Александер: «Тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию»

Каждый выход на паркет — это жесткая борьба. На обеих половинах площадки они заставляют тебя выкладываться. А мы, в свою очередь, любим усложнять жизнь соперникам. Так что тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию. И это наша цель", — сказал Гилджес-Александер.