«Могу одновременно делать несколько вещей». Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс во время четвертого матча

"Да-да, это я! Кто бы мог подумать… что я умею делать несколько дел сразу. Особенно во время ТАЙМ-АУТОВ! Надеюсь, вы, ребята, кайфуете от финала НБА.
Теперь серия дойдет до 7-й игры, народ!" — написал Смит.
Вместо этого Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс на телефоне. Его фотография завирусилась в соцсетях после того, как ее разместил в своем аккаунте форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт.
"Да-да, это я! Кто бы мог подумать… что я умею делать несколько дел сразу. Особенно во время ТАЙМ-АУТОВ! Надеюсь, вы, ребята, кайфуете от финала НБА.
Теперь серия дойдет до 7-й игры, народ!" — написал Смит.