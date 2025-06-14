Остин Риверс: «Тибодо плохо со мной обращался»

Первый день тренировочного лагеря, и это правдивая история… Это буквально мой первый разговор с ним после подписания контракта. Тибодо подходит ко мне и говорит: «Эй, рад, что ты здесь. Я хотел Деррика Роуза, но у тебя все получится. Все получится». И уходит. И я тогда подумал: «Хм. Надолго я здесь не задержусь». Прошло месяц-два — и кто появляется в команде? Деррик Роуз. Я сразу понял, что меня скоро выставят.