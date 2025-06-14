Дом в Тель-Авиве, где живет Димитрис Итудис, не был разрушен в результате авиаудара Ирана

В пятницу Иран выпустил не меньше 100 баллистических ракет в ответ на удар Израиля по военным и энергетическим объектам. Большая часть из них была сбита, но несколько попало в жилые дома.
«Мы хотели бы уточнить, что дом главного тренера команды не пострадал. В это сложное время мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, молимся о мире для Израиля и его безопасности и поддерживаем действия служб безопасности и солдат ЦАХАЛ. Мы просим воздержаться от распространения непроверенной информации, которая может — даже косвенно — послужить нашим врагам», — говорится в заявлении клуба.