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Дом в Тель-Авиве, где живет Димитрис Итудис, не был разрушен в результате авиаудара Ирана

Ранее издание ONE сообщило, что дом разрушен, хотя сам главный тренер «Хапоэля Тель-Авив» Димитрис Итудис не пострадал — в данный момент он находится в Греции.

Источник: Спортс"

В пятницу Иран выпустил не меньше 100 баллистических ракет в ответ на удар Израиля по военным и энергетическим объектам. Большая часть из них была сбита, но несколько попало в жилые дома.

«Мы хотели бы уточнить, что дом главного тренера команды не пострадал. В это сложное время мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, молимся о мире для Израиля и его безопасности и поддерживаем действия служб безопасности и солдат ЦАХАЛ. Мы просим воздержаться от распространения непроверенной информации, которая может — даже косвенно — послужить нашим врагам», — говорится в заявлении клуба.