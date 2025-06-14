Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайриз Халибертон: «Поражение на мне. Должен был обеспечить более быструю игру в решающих моментах»

«Пэйсерс» уступили «Тандер» — 104:111.

"Мне нужно быть лучше. Я должен лучше контролировать темп игры. В прошлой игре я справился с этим намного лучше, особенно в концовке: поддерживал ритм, подбирал мячи и действительно задавал скорость.

Думаю, нам нужно эффективнее использовать моменты после удачных защитных действий — быстрее убегать в отрыв. В четвертой четверти мы слишком часто фолили, вводили мяч из-за боковой и были вынуждены разыгрывать комбинации вместо того, чтобы просто бежать с мячом… Это на мне. Я должен обеспечить более быструю игру в решающих моментах. В пятой встрече я буду лучше", — сказал Халибертон.