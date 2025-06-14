Тайриз Халибертон: «Поражение на мне. Должен был обеспечить более быструю игру в решающих моментах»

Думаю, нам нужно эффективнее использовать моменты после удачных защитных действий — быстрее убегать в отрыв. В четвертой четверти мы слишком часто фолили, вводили мяч из-за боковой и были вынуждены разыгрывать комбинации вместо того, чтобы просто бежать с мячом… Это на мне. Я должен обеспечить более быструю игру в решающих моментах. В пятой встрече я буду лучше", — сказал Халибертон.