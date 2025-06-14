СМИ: дом бывшего тренера баскетбольного ЦСКА в Тель-Авиве попал под ракетный обстрел

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.