Разница впечатляет! Американки установили рекорд, унизив соперниц в баскетбольном матче

Эта встреча моментально вошла в историю турнира: рекорд по разнице в счёте, повторение антирекорда по набранным соперником очкам, тотальное доминирование от первой и до последней секунды. Причём подобное для США уже становится привычным: в нынешнем розыгрыше американки с внушительным перевесом уже переиграли Бразилию, Аргентину и Пуэрто-Рико. Теперь их баланс — 4−0, и складывается впечатление, что они даже не включили максимальные обороты.