Митрофанов о популярности спорта: «Матч ТВ» надо задуматься о наличии второй федеральной кнопки. Тогда все запросы различных федераций будут удовлетворены"

— На мой взгляд, такая востребованность матчей, различных спортивных соревнований на «Матч ТВ», как сейчас, просто говорит о невозможности туда все события поставить. И это говорит о том, что «Матч ТВ» надо задумываться о наличии второй федеральной кнопки, и, желательно, первой мультиплексии. Тогда все запросы различных федераций спортивных соревнований будут удовлетворены.