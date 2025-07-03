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Бронни Джеймс: «Не обсуждаем с отцом его решение, но “Лейкерс” будут еще лучше, чем в прошлом году»

В лиге активно обсуждается возможность ухода Леброна Джеймса из команды после заявлений его агента. Клуб усилился Деандре Эйтоном и Джейком Ларэвиа.

Источник: Спортс"

"Один из друзей позвонил мне, спросил, где я буду играть, потому что видел отца в новостях. Я понятия не имел, о чем он говорит. Не обращаю внимания на такое. На многое из того, что происходит.

Мы не обсуждали решение отца и вообще ситуацию в «Лейкерс». Он всегда говорит мне не отвлекаться на подобные вещи и сконцентрироваться на полезных делах. На том, что поможет мне стать лучше.

«Лейкерс» будут еще лучше в этом году. Надо просто работать в спортзале каждый день, чтобы прогрессировать", — заключил защитник.