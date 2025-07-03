Переход Денниса Шредера в «Кингз» пройдет по схеме «сайн-энд-трейд» и может задействовать 3-ю команду

Разыгрывающий получит 3-летний контракт с «Сакраменто» на 45 миллионов долларов. Трансфер практически точно будет оформлен в качестве обмена по схеме «сайн-энд-трейд» с «Детройтом». «Кингз» задействуют торговое исключение (16,8 миллиона), оставшееся после обмена Кевина Хертера, и сохранят исключение среднего уровня (14,1 миллиона) для других возможностей.