Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко: «Джеремайя Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся»

"Мы расстаемся по обоюдному согласию. Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся. Он рассматривает варианты то ли в Европе, то ли где-то еще. Но мы разошлись. У нас есть распорядок, есть договор, и если он считает, что он прав, то пусть так считает. А в команде его не будет.