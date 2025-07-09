Бен Маклемор приговорен к восьми годам тюрьмы за изнасилование

В среду судья приговорил Бена Маклемора к более чем восьми годам лишения свободы в тюрьме штата Орегон. Бывший игрок НБА был признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 21-летней девушки на вечеринке в доме в Лейк-Освего в 2021 году.