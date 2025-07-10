Бывший игрок МБА-МАИ Даниил Касаткин задержан за кибермошенничество во Франции

«Он купил подержанный компьютер. Он сам в шоке. Он не умеет пользоваться компьютерами, он не может сам установить приложение. Он ничего не трогал: его либо взломали, либо хакер продал ему устройство, чтобы действовать от чужого имени», — цитирует его адвоката Фредерика Бело AFP.