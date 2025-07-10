Бывший игрок МБА-МАИ Даниил Касаткин задержан за кибермошенничество во Франции

21 июня Касаткина отправили под арест, 8 июля суд оставил это решение в силе.
Игроку грозит экстрадиция.
Касаткина подозревают в причастности к группировке хакеров, которая с 2020 по 2022 годы взломала системы около 900 компаний, включая два федеральных учреждения, и вымогала деньги за то, чтобы атаки прекратились.
Защита Касаткина опровергает обвинения.
«Он купил подержанный компьютер. Он сам в шоке. Он не умеет пользоваться компьютерами, он не может сам установить приложение. Он ничего не трогал: его либо взломали, либо хакер продал ему устройство, чтобы действовать от чужого имени», — цитирует его адвоката Фредерика Бело AFP.
Даниил Касаткин выступал за МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. 3 июля, уже после ареста во Франции, пресс-служба клуба объявила об уходе спортсмена, не уточняя причин.