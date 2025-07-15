Экс-главный тренер сборной Франции: рад, что Эмбиид не играл за нас на ОИ в Париже

Бывший главный тренер сборной Франции Венсан Колле признался, что был рад решению центрового Джоэла Эмбиида представлять национальную команду США на Олимпиаде 2024 года в Париже. Изначально предполагалось, что спортсмен будет выступать за Францию, однако позже он принял решение играть за США.