Чемпион НБА: сборная США не возьмёт золото на Олимпиаде-2028

«Соединённые Штаты не возьмут золото в Лос-Анджелесе. Вы видели, каких невероятных усилий нам это стоило? Нам пришлось собрать лучших баскетболистов страны, чтобы одолеть команду Сербии, в составе которой был всего один участник Матча всех звёзд, и сборную Франции, где не было ни одного», — приводит слова Джефферсона аккаунт NBA Retweet в социальной сети X (ранее Twitter).