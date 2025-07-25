Семья Тиммы подала в суд на Анну Седокову по статье «Доведение до самоубийства»

Тимма скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Спортсмену было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой, и просьба ей позвонить. По версии следствия, Янис совершил суицид.